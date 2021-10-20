Из заднего бампера Весты убрали усилитель

Уже на сентябрьских машинах этот элемент отсутствует.

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На товарных автомобилях семейства Lada Vesta, выпускаемых с сентября 2021 года, не будет установлена металлическая балка заднего моста, об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети Lada. По данным издания, дилеры уже получили соответствующее извещение от производителя. Отмечается, что коды комплектаций и рекомендованные розничные цены останутся прежними.

В сети мнения относительно этого решения АВТОВАЗа разделились: кто-то склонен считать, что завод удешевляет автмомобили сомнительными методами, а кто-то сомневается в самой необходимости усилителя заднего бампера.

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Ранее АВТОВАЗ уже неоднократно изменял состав комплектаций Весты — обычно пресс-служба объясняет это уровнем востребованности отдельных опций у покупателей. Так, недавно органайзер и двойной пол багажного отделения для модификаций SW/SW Cross остались лишь в пакете Prestige и комплектации Exclusive, а из комплектации Luxe были исключены.

Также из всех комплектаций был убран датчик присутствия переднего пассажира, напоминающий о непристегнутом ремне.

А осенью 2020 года АВТОВАЗ начал устанавливать на Весту колесные ступицы из более дешевого материала.

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Фото: АВТОВАЗ