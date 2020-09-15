Lada Vesta удешевляют: теперь ступицы из другой стали

Уже начали ставить на серийные машины. Уверяют, что качество не пострадало.

Материалы по теме АВТОВАЗ заменит материалы на более дешевые

На АВТОВАЗе подобрали более доступный, но не уступающий по качеству материал для колесных ступиц Lada Vesta. Вопрос о поиске такого материала встал почти сразу после запуска Весты в серию, но быстро его решить не удалось: некоторые сплавы были подходящими по качеству, но оказывались дорогими в механической обработке, сводя эффект на нет.

Летом 2020 года стало известно, что нужная сталь наконец-то найдена. Сейчас проект реализован полностью — изготовленная опытная партия прошла испытания, которые выявили, что ресурс и качество детали соответствует запросам, сообщает канал «На заводе». Вся работа заняла около полугода. Теперь ступицы из нового материала устанавливаются на серийные автомобили семейства Vesta.

Себестоимость производства одного автомобиля сократилась на 96 рублей. С одной стороны, это немного, а с другой — годовой эффект от такой экономии превышает 10 000 000 рублей. Сейчас идут испытания, которые позволят внедрить дешевые ступицы на автомобилях Lada XRAY и Largus.

В июле 2020 года стало известно, что АВТОВАЗ изменил топливную систему мотора 1,8 литра.

Видео: Youtube, канал «На заводе»