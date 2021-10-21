Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba — журнал За рулем

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Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba

С помощью комплекта для переоборудования от китайского производителя можно превратить Mercedes E-Class в Maybach за сущие копейки.

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Одно дело, когда вам предлагают, скажем, более удобные сиденья или руль для автомобиля. Но тут вам гарантируют, что можно сделать свой автомобиль на порядок роскошнее всего за 1200 американских долларов. Правда, только внешне.

Китайский производитель Carbest предлагает на платформе Alibaba Body Kit для переоборудования Maybach — «Автомобильный комплект кузова для E-класса W213 2016–2018, обновление до Maybach».

Специально адаптированный для E-Class комплект Maybach включает детали для передней и задней части. Как автомобиль выглядит до и после переоборудования, можно увидеть на фото.

Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba

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Правда, китайцы не стали имитировать логотип Maybach на решетке радиатора. Нет его и на задних стойках. Копии шильдиков настоящего Майбаха придется поискать самостоятельно, для полноты картины. Ну и внутри все останется как на обычной «ешке».

Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba

На фотографиях с Carbest показаны диски, похожие на диски Maybach, двухцветная окраска также напоминает стиль Maybach. Однако покупатель сам должен позаботиться о «правильных» колесах и «правильной» краске или пленке — они не входят в комплект для переоборудования.

Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba

Интересно, что Carbest, похоже, больше ориентируется на коммерческих клиентов: минимальный объем заказа составляет пять комплектов.

Фото: Depositphotos

Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba

С помощью комплекта для переоборудования от китайского производителя можно превратить Mercedes E-Class в Maybach за сущие копейки.

Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba — фото 1286640Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba — фото 1286631Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba — фото 1286644Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba
Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba

С помощью комплекта для переоборудования от китайского производителя можно превратить Mercedes E-Class в Maybach за сущие копейки.

Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba — фото 1286640Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba — фото 1286631Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba — фото 1286644Нет денег на Майбах? Возьми обвес на Alibaba
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