ЗАЗ выпустит кроссовер Одесса — это хорошо знакомый «китаец» — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

ЗАЗ выпустит кроссовер Одесса — это хорошо знакомый «китаец»

В сети появилась информация, что Запорожский автомобилестроительный завод в конце 2022 года начнет выпускать кроссовер под своим брендом.

Материалы по теме
FAW готовит в России запуск эффектного Bestune T77

Новый ZAZ получит имя Одесса Cross и станет наследником моделей ЗАЗ-965 («горбатый» Запорожец), ЗАЗ-968 («ушастый» Запорожец), Таврия, Славута и ZAZ Chance.

Официально завод ничего не подтверждает, но, согласно инсайдерской информации, новинка — это не что иное, как Besturn T77, который китайский FAW производит с 2018 года. У кроссовера вполне современный дизайн с большой решеткой радиатора (где уже стоит логотип ЗАЗа) и светодиодной оптикой. Задние фонари соединены световой планкой.

В автомобиле есть цифровая приборная панель, современная информационно-развлекательная система, двухзонный климат-контроль, голосовой помощник и панорамная крыша. В зависимости от комплектации он может оснащаться 2 или 5 подушками безопасности.


Материалы по теме
Голосовые помощники стали видимыми

Под капотом Одессы будет 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым роботом. По слухам, начало производства модели запланировано на конец 2022 — начало 2023 года, а цена будет составлять 550–700 тысяч гривен, что эквивалентно 1,5–1,9 млн рублей. В Китае такие машины стоят от 111 800 до 144 800 юаней, то есть примерно от 1,3 млн до 1,7 млн рублей.

ЗАЗ выпустит кроссовер Одесса — это хорошо знакомый «китаец»

Предприятие сначала будет выпускать автомобиль методом крупноузловой сборки, потом локализацию повысят до сборки по полному циклу со сваркой и окраской.

  • В России продажи Bestune T77 китайская компания FAW обещала начать летом текущего года, но до сих пор машины к нам не завезли.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм
Видео: YouTube

Наше новое видео
Haval Jolion и Hyundai Creta — обзор и тест
Он вам не Lаnd Cruiser! 5 отличий нового Lexus LX (и всего одно совпадение)
Кроссовер Genesis GV70 — тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров853
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии
Загрузка...