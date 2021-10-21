В сети появилась информация, что Запорожский автомобилестроительный завод в конце 2022 года начнет выпускать кроссовер под своим брендом.

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Новый ZAZ получит имя Одесса Cross и станет наследником моделей ЗАЗ-965 («горбатый» Запорожец), ЗАЗ-968 («ушастый» Запорожец), Таврия, Славута и ZAZ Chance.

Официально завод ничего не подтверждает, но, согласно инсайдерской информации, новинка — это не что иное, как Besturn T77, который китайский FAW производит с 2018 года. У кроссовера вполне современный дизайн с большой решеткой радиатора (где уже стоит логотип ЗАЗа) и светодиодной оптикой. Задние фонари соединены световой планкой.

В автомобиле есть цифровая приборная панель, современная информационно-развлекательная система, двухзонный климат-контроль, голосовой помощник и панорамная крыша. В зависимости от комплектации он может оснащаться 2 или 5 подушками безопасности.

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Под капотом Одессы будет 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с., который агрегатируется 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатым роботом. По слухам, начало производства модели запланировано на конец 2022 — начало 2023 года, а цена будет составлять 550–700 тысяч гривен, что эквивалентно 1,5–1,9 млн рублей. В Китае такие машины стоят от 111 800 до 144 800 юаней, то есть примерно от 1,3 млн до 1,7 млн рублей.

Предприятие сначала будет выпускать автомобиль методом крупноузловой сборки, потом локализацию повысят до сборки по полному циклу со сваркой и окраской.