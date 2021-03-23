Новый китайский кроссовер: названы сроки появления в РФ

С самого старта продаж FAW Bestune T77 у нас появится версия с мощным турбомотором — 169 л.с.

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Китайская компания FAW заявила, что продажи нового кроссовера Bestune T77 в России начнутся летом текущего года. Сейчас модель проходит сертификацию. Планы по старту этой модели в России компания вынашивает с 2020 года, а на официальном сайте компании страница, посвященная Bestune T77, появилась в январе 2021 года.

Появились и некоторые подробности российского варианта модели. Прежде всего, у нас не появится (по крайней мере, в первое время) модификация с турбодвигателем 1,2 литра, развивающим 143 л.с., а будет только старший мотор — 1.5 турбо, 169 л.с. А вот по коробкам передач выбор предложат: 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Но привод во всех случаях передний.

Длина кроссовера Bestune T77 составляет 4525 мм, колесная база — 2700 мм, то есть по габаритам «китаец» немного недотягивает до Toyota RAV4, зато уже в базовой комплектации (если опираться на те версии, что продаются в КНР) имеет полностью светодиодную оптику и 19-дюймовые колесные диски.

В Китае такие машины продаются по ценам от 111 800 до 144 800 юаней, то есть примерно от 1 305 000 до 1 690 000 рублей. В российской линейке бренда FAW Bestune T77 станет третьей моделью и по габаритам и иерархии попадет как раз между FAW Х40 и FAW Х80. Подробности о ценах и комплектациях будут ближе к старту продаж.

Пандемия отодвинула запуск в России сразу двух новинок от FAW, вместе с Bestune T77 собирались запускать седан С-класса Besturn B30 на базе VW Jetta шестого поколения.

Фото: FAW