Новинки по осени: FAW привезет в Россию кроссовер и седан

В этом году FAW планирует увеличить продажи в России на 25%, а новинки вывести на рынок осенью. Впрочем, похоже, модели эти новые только для нашего рынка.

Материалы по теме Выбираем лучший среднеразмерный кроссовер. Нам важно ваше мнение!

В период непростой ситуации на российском автомобильном рынке снова активизировались китайские автопроизводители, которые пытаются воспользоваться моментом. Так, по итогам 2019 года компания FAW увеличила продажи в России на 7%, до 1519 автомобилей. Сейчас на нашем рынке у этого бренда из Поднебесной представлены кроссоверы Besturn Х80 (70% продаж) и Besturn Х40 (остальное). Однако компания хочет увеличить свою долю и нарастить продажи на 25%. Наращивать продажи китайская компания будет с помощью «привлекательных цен», а также планирует расширить модельную линейку — по плану вывод на рынок кроссовера FAW X60 (Besturn Т77) и седана С класса — речь, вероятно, об анонсированной на сайте компании модели Besturn B30, построенной на базе Volkswagen Jetta шестого поколения. В Китае автомобиль известен с 2016 года и оснащается 1,6-литровым мотором, мощностью 108 л.с, агрегатированным МКП или шестидиапазонным автоматом. Впрочем, в России может появиться рестайлинговый вариант модели.

Что касается среднеразмерного паркетника FAW X60, то его представили в Китае в 2018 году. На местном рынке его предлагают с 1,2-литровым бензиновым турбированным мотором мощностью 143 л. с. и двумя коробками передач две на выбор — 5-ступенчатой механикой или 7-диапазонным роботом.

Этот автомобиль интересен электронным помощником, который появляется в виде голограммы над передней панелью, понимает голосовые команды, может общаться и управлять некоторыми функциями автомобиля.

Обе новинки должны появиться у дилеров осенью этого года.

Сейчас компактный кроссовер Besturn Х40 в начальной комплектации Basic предлагают от 949 000 рублей, а модель Besturn Х80 — от 1 149 000 рублей. Всего на российском рынке в прошлом году удалось реализовать 1519 автомобилей этой китайской марки.



Топ-5 самых популярных на нашем рынке китайских автомобилей можно найти тут.



Фото: FAW