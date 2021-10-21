В овечьей шкуре: продается редчайшая Волга-догонялка

Эту модификацию ГАЗ-2410 Волга многие склонны считать больше маскировкой под серийную модель — настолько сильно она отличалась от стандартной машины по характеристикам.

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В Ялте на продажу выставлен ГАЗ-2434 1990 года выпуска. В народе такие машины часто называют «догонялками», а изготавливались они небольшими партиями для КГБ и МВД с 1987 по 1993 годы. По некоторым данным, было выпущено всего 245 машин.

Главной особенностью является силовой агрегат. Двигатель — ЗМЗ-2424, бензиновый V8 объемом 5,5 л, развивающий 195 км/ч.

Работал мотор в паре с 3-ступенчатой АКП разработки ГАЗ. Кроме того, у этих автомобилей был доработанный кузов и усиленная подвеска.

Владелец представленного экземпляра утверждает, что автомобиль — один из немногих сохранившихся, и находится он в первозданном состоянии: сохранены все отличительные элементы и оригинальная табличка, кузов не страдал в ДТП, не переваривался, пребывает в родной редкой краске и имеет все полагающиеся усилители; все двери легко закрываются.

Комплектация проявляет специфические черты авто: широкая педаль тормоза, два салонных зеркала, оригинальный увеличенный бензобак, дисковые передние тормоза, спрятанные на месте пепельницы тумблеры, модуль спецсвязи с шифратором и дешифратором и вторая АКБ в багажнике, секретный механизм открывания багажника, цельнометаллическая спинка заднего сиденья...

Как следует из описания, машина все годы жизни находилась в Крыму, была задействована в работе структур КГБ СССР, до 2003 года числилась на балансе при управлении МВД Украины, а впоследствии была списана. Если принять описание на веру, перед нами редчайший коллекционный образец, музейная редкость. И цена соответствующая: продавец просит за автомобиль ровно 3 млн рублей.

Иногда и Волги попроще, но в хорошем сохране, представляют недюжинный интерес — как, например, экземпляр переходной модели между ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, выпускавшейся всего год.

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Фото: Avito.ru