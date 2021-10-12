Волга 1985 года — «капсула времени» переходного периода — журнал За рулем

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Волга 1985 года — «капсула времени» переходного периода

Эта редкая переходная модификация от обычного ГАЗ-24 и более поздней модернизированной 2410. Ее выпускали всего год.

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Волга ГАЗ-24 1985 года выпуска с пробегом всего 29 километров более 35 лет простояла в гараже на колодках. История этой Волги такова: дедушка в советские времена был начальником колонны таксопарка, а личную Волгу он приобрел для подрастающей дочки. Когда девочка выросла, машина уже морально устарела, внуку она тоже не понадобилась, и Волгу решили продать.

Блогер Роме Urraco в этом видеосюжете рассказал об отличиях этой довольно редкой модели ГАЗ-24М, так называемой «переходки» от обычного ГАЗ-24 и более поздней модернизированной 2410.

Так, бамперы лишились обычных для «двадцать четверки» клыков, исчезла площадка под передний номер, ее заменили 2 кронштейна. Облицовка решетки радиатора стала пластиковой, уже как на 2410, но ее профиль немного другой.

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С крыльев исчезла надпись «Волга», пропали и подфарники. Здесь еще сохранены хромированные выступающие ручки дверей, потом, на 2410, ставили уже утопленные в кузов. Вместо хромированных появились пластиковые колпаки, а шины и брызговики стали шире.

Салон — как у ГАЗ-24, но с нюансами — руль с более шершавой фактурой пластика. Между сиденьями появился ручник, до этого он располагался под рулевой колонкой.

В целом машина интересная и очень редкая: поскольку выпускали эту модификацию всего год, экземпляров в таком, практически идеальном состоянии на рынке не найти.

Видео: YouTube

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