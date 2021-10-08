5 советских машин, у которых (оказывается) был автомат!

Первый в нашей стране серийный автомобиль с автоматической коробкой передач появился аж в 1956 году. Впрочем, выглядели машины с АКП вполне обычно: мало кто догадывался, что педалей всего две.

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Автомобилей с АКП в СССР было очень много — обо всех подробно рассказал эксперт «За рулем» по ретроавтомобилям и истории советского автопрома Сергей Канунников.

Вот пятерка самых интересных машин:

1. Волга ГАЗ-М21

АКП Волги ГАЗ-М21

Седан Волга ГАЗ-М21 в 1956 году пошел в серию с трехступенчатой автоматической коробкой передач, в основе которой лежала конструкция Ford. Но в стране не было ни необходимого масла, ни квалифицированного обслуживания таких сложных агрегатов. Поэтому планировалось, что Волги с автоматами будут служить в таксопарках, где существовало централизованное техобслуживание. Однако редкие экземпляры попадали к заслуженным деятелям и передовикам производства. Те сначала не понимали, почему педалей всего две, а когда входили во вкус, нещадно эксплуатировали машину, перегревая коробку, которая быстро выходила из строя.

На заводе решили больше не экспериментировать и свернули производство ГАЗ-21 с коробкой-автомат, хотя эта версия считалась перспективной. В итоге Волг с автоматами сделали всего несколько сотен.