Новые ПДД или только правки? Узнаем через неделю-две

Пока же продолжаются споры между министерствами: переиздать ПДД целиком или просто внести правки.

Материалы по теме В правительстве готовы переписать и заново принять ПДД

Заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко во время конференции, посвященной вопросам проката электросамокатов, заявил, что решение по Правилам дорожного движения будет принято через неделю или две.

В данный момент предлагаются некоторые спорные проекты поправок, и министерства никак не могут договориться между собой и с Советом Федерации. Главная же проблема заключается в том, что министерства никак не могут договориться.

Одни настаивают на внесении поправок в ПДД, что можно сделать очень быстро, и тогда они заработают уже в начале следующего года.

Другие, в частности Минюст, настаивают на переиздании Правил дорожного движения целиком. Но на это нужно больше времени.

«Переиздание ПДД нам не очень нравится, это отсрочит вступление в силу поправок», — заявил Владимир Луговенко.

Фото: ТАСС