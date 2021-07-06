Решение суда для взимания денег с карты нарушителя ПДД не потребуется. А что, если штраф ошибочный?

Министерство юстиции предложило внести изменения в систему взимания штрафов за нарушения ПДД: неуплаченные штрафы хотят автоматически списывать с банковской карты, причем оформлять судебные документы для этого не потребуется. Аргументы: это просто и удобно. Само собой, чиновники и не подумали о тех, кто получил ошибочные или несправедливые штрафы.

А сейчас как?

Сегодня, чтобы взыскать неоплаченный штраф за нарушение ПДД, судебный пристав должен завести исполнительное производство, сделать запрос в подключенные к ФССП банки о наличии банковских счетов у несознательного гражданина, после чего, если таковые счета обнаружатся (а все крупнейшие банки давно взаимодействуют с приставами), прислать требование о списании суммы задолженности со счета. Несмотря на то что большая часть этой процедуры давно автоматизирована и происходит в электронном виде, ее задумали перевести в полностью автоматический режим — без участия человека. Говорят, что это в тренде цифровизации государственных услуг.

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Система фотовидеофиксации нарушений появилась в 2008 году. Но за 13 лет не придумали ничего для того, чтобы несправедливый или ошибочный штраф можно было обжаловать в электронном виде и без лишней бюрократии.

Система обжалования штрафов онлайн должна появиться 1 сентября 2021 года — ею смогут воспользоваться те, кто готов полностью подтвердить свою личность на портале госуслуг.

А пока, получив несправедливое наказание, мы должны использовать «аналоговые» методы обжалования. Надо распечатать жалобу на постановление и подписать — или написать ее ручкой на бумаге, изложить свои доказательства (народные избранники заботливо отменили презумпцию невиновности для таких постановлений), всё это лично отвезти в суд или в орган, выписавший постановление. Можно и по почте — без гарантии, что жалоба придет вовремя и не потеряется по дороге.

Если же дело доходит до суда, то требуется от 3 до 7 дней чистого времени, которое затратит несправедливо привлеченный к ответственности человек на доказательство своей невиновности. И все это в рабочее время! Или придется привлекать юриста.

В одни ворота

Среднее время, затрачиваемое на выписывание одного штрафа, в 2020 году снизилось до 5 секунд рабочего времени сотрудника ЦАФАП. А ведь он должен «всесторонне» изучить материалы дела и все сомнения трактовать в пользу водителя. Как вы понимаете, никто ничего не изучает, штрафы миллионами штук подписываются не глядя — оптом. И чем больше будет штрафов, тем хуже будет качество их рассмотрения и тем больше будет проходить ошибок, которые просто невозможно или нецелесообразно обжаловать.

Самое неприятное в идее автоматического списания денег с карты в том, что у судебных приставов даже не предусмотрено автоматическое получение из суда статуса штрафа «Обжалуется».

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Чтобы избежать взыскания, водитель, которого и так несправедливо привлекли к ответственности, должен пойти ножками к приставам и предъявить доказательство того, что дело в суде, — то есть бумажную справку из суда. Никакого электронного взаимодействия в части защиты прав граждан не предусмотрено. Потери времени — колоссальные.

Полная беззащитность людей перед камерами привела к тому, что в этом году водителям начали рассылать «нарушения» без доказательств нарушения: приходит просто фотография автомобиля и сумма, которую человек должен заплатить. Не нравится? Обращайтесь в суд. Но пока дело назначат к рассмотрению, с вашей карты всё спишут автоматически, потом будете еще год ходить и пытаться вернуть несправедливо списанные деньги.

Зачем штраф? Абонемент!

Уверен, что очень скоро нам просто предложат «привязать» карту к автомобилю, чтобы списывать с нее деньги в режиме «онлайн». Проехался по дороге — и видишь в телефоне СМС о списании за платный проезд, за платную парковку, за платные «нарушения» из-за множества ловушек.

А там, глядишь, и абонементы появятся. Заплатил 15 тысяч в месяц — и ездишь «безлимитно», без штрафов и головной боли. Удобно!

Не заплатил? Был бы человек, а нарушение найдется!