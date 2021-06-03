5 уловок, чтобы не платить штрафы ГИБДД

Некоторые водители пользуются лазейками в законах, и штрафы им просто не приходят. Либо приходят, но не им. «За рулем» выяснил, что все эти лазейки действительно существуют, но рано или поздно таких водителей все же удается выявить. И тогда наказание куда серьезнее.

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В российских законах есть немало пробелов, которыми пользуются недобросовестные люди, превращая свои автомобили в «невидимки»: снимают их с учета, продолжая ездить, регистрируют на фирмы-однодневки и используют поддельные договоры купли-продажи. РИА «Новости» сделало подборку всех подобных мошеннических схем.

1. Снял с учета

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Чтобы автомобиль исчез из баз ГИБДД и налоговой службы, их владельцы заключают липовый договор купли-продажи и идут с ним в ГИБДД, заявляя, что номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства принесет новый владелец. После этого остается только набраться наглости и продолжать ездить на машине, а если придут штрафы — идти в ГИБДД и требовать их отмены, поскольку автомобиль уже принадлежит новому владельцу. Это же касается и транспортного налога.

Штраф за управление незарегистрированным автомобилем — всего 800 рублей. Повторное нарушение в течение года, согласно ст. 12.1 КоАП, грозит штрафом до 5000 рублей или лишением прав на 3 месяца. Но сотрудники ГИБДД нечасто пробивают предъявляемое свидетельство о регистрации по базе и не распознают нарушителя.

2. Машина компании

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Фирмы-однодневки помогают уходить не только от налогов, но и от штрафов. Зарегистрированные на них автомобили облагаются повышенными штрафами за нарушения, поскольку это уже юрлицо, но платить их никто не собирается. Когда фирма-однодневка отживает свое, ее ликвидируют и переводят активы в другую компанию. При этом штрафы и прочие долги вместе с активами не переходят.

«Ликвидацию компании выявляют на стадии исполнительного производства. В итоге его прекращают. То есть о том, что выписывать штраф некому, государство узнает в последний момент. Нарушитель ПДД уходит от ответственности», — говорит адвокат Андрей Егоров.

3. Вот только купил

Некоторые умудряются ездить без номеров на давно поставленном на учет автомобиле. На случай остановки инспектором ГИБДД в бардачке такой машины припасен поддельный договор купли-продажи, которая якобы была совершена менее 10 дней назад — в течение этого срока можно ездить без номеров. Но такие автомобили останавливают чаще, и если выведут на чистую воду, то водителю, согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП, грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца.

4. Безвестный иностранец

Автомобили с иностранными номерами камеры не видят, так как общих баз данных с соседними государствами у правоохранительных органов нет. Но иногда, очень редко, проходят совместные рейды, когда полицейские из других стран приезжают в Россию и выявляют нарушителей во время совместной работы с ГИБДД.

5. Номер наизнанку

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Менее распространенный способ — установка номерных знаков обратной стороной наружу: в законах не указывается, как именно должен быть повернут номерной знак. Это метод «под дурака»: в ГОСТе Р-50577-93 «Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах» ничего не говорится о том, какой стороной должен стоять номерной знак. Варианта исхода диалога с инспектором два: выполнив требование перевесить знаки нормально, водитель уезжает, либо ему могут выписать штраф 500 рублей за нечитаемые номера (ч. 1 ст. 12.2 КоАП).

Но и инспекторы не так просты — нашли выход. Согласно пункту 3.4 ГОСТ Р-50577-93, «изображение Государственного флага Российской Федерации должно представлять собой прямоугольник с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя — синего цвета и нижняя — красного цвета». На изнанке номерного знака нет флага, а потому и номер можно признать видоизмененным. Значит, вот вам штраф до 5000 рублей, и, возможно, суд лишит вас прав на срок до 3 месяцев согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП.

Главная проблема

По дорогам столицы ездят сотни автомобилей, за которыми числится сотни штрафов, говорит Сергей Ласкин — руководитель компании «Астралаб», производящей дорожные камеры:

«В основном речь идет о нарушении скоростного режима. Недавно зафиксировали рекордсмена — свыше 240 км/ч в центре Москвы. Мы такие случаи отдельно рассматриваем, чтобы убедиться: это не сбой у камеры, а реальный гонщик».

Но почему же таких нарушителей не ловят? Есть мнение, что это из-за недостатка людей в рядах ГИБДД.

«На дорогах мало инспекторов, а те, что есть, зачастую берут взятки. Камеры повсюду, нарушители как на ладони, однако ловить их некому», — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС