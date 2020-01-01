Могу снять машину с учета, чтобы налог не платить?

Глава Госавтоинспекция Михаил Черников не советует: не сможете ездить.

Приобрел коллекционного «американца», однако пользоваться им в ближайшее время не собираюсь. Можно ли снять его с учета, чтобы не платить налог? Что мне грозит, если я все же решу на нем выехать, — допустим, на парад ретроавтомобилей?

А. Иванов, г. Сочи

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» позволяет прекратить регистрацию транспортного средства на основании заявления его владельца. В этом случае государственные регистрационные знаки, за исключением принятых регистрационными подразделениями на сохранение, и регистрационные документы признаются недействительными и вносятся регистрационным подразделением в соответствующие розыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции. Для участия такого транспортного средства в дорожном движении необходимо возобновить учет, что также делается по заявлению его владельца.

Управление незарегистрированным ТС влечет ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ), а не сданные в Госавтоинспекцию государственные регистрационные знаки и регистрационные документы подлежат изъятию. Повторное совершение данного правонарушения повлечет штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.