Читателю «За рулем» отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Жду суда по поводу завершения обгона фуры через сплошную линию. Знаю, что ситуация довольно неоднозначная, среди юристов мнения на этот счет разные. Как отстоять свою правоту?

Сергей, Республика Коми

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Вам грозит ответственность по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения. В данном случае такой выезд запрещен пунктом 9.11 указанных Правил: на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.

Правильность квалификации данного деяния подтверждается постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Ситуация, когда вы начинаете обгон в разрешенном месте, а завершаете в неположенном, рассмотрена тут

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