Автомобилистам и мотоциклистам начали приходить первые постановления и штрафы за езду между рядами.

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Фиксация нарушения тестируется в столице мэрией Москвы и ГИБДД. Новые камеры фиксируют движение транспортных средств между полосами движения. Известно, что одна из них установлена на Люблинской улице.

Согласно ПДД (п. 9.7), ездить нужно строго по полосам, не пересекая сплошную линию разметки. Прерывистую же линию пересекать можно, но только при перестроениях — ехать по ней просто так, даже на пустой дороге, нельзя. Именно это и фиксируют новые камеры — траекторию движения.

«Камера делает несколько снимков, а на фото, приложенном к постановлению, можно будет увидеть траекторию», — цитирует «Коммерсантъ» объяснение Дептранса Москвы.

На данный момент штрафы размером 1,5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП) выписаны уже 19 нарушителям.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман советует оспаривать такие штрафы, если они выписаны за езду по прерывистой линии разметки: в ПДД расстояние, отведенное для маневра перестроения, не указывается. То есть оно может быть любым и маневр может растянуться на все поле зрения камеры.

Координатор объединения «Мотограждане» Павел Сосков отметил, что если за движение между полосами начнут штрафовать, то это ударит по мотоциклистам и сделает этот вид транспорта бесполезным. В результате автомобилей на дорогах летом станет больше, и это усугубит дорожные заторы. Но, как заявил заместитель начальника управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Москвы Владимир Карпов, мотоцикл может двигаться в одной полосе с автомобилями при наличии «необходимого бокового интервала» — за это штрафовать не будут. Но при этом ЦОДД планирует в скором времени сузить полосы движения, чтобы увеличить пропускную способность дорог.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС