Треть россиян не считают Лады и УАЗы российскими

Тому приводится очень весомый довод, но противникам этой точки зрения есть что возразить.

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Все выпускаемые в России автомобили оцениваются по уровню локализации: производители предоставляют Минпромторгу данные о комплектующих, и министерство присваивает баллы моделям. На сегодняшний день это единственная объективная оценка того, насколько автомобиль российский.

Конечно же, иностранные бренды никто и никогда не будет считать российскими, и речь идет исключительно о двух самых популярных брендах, выпускающих легковые автомобили. Это Lada и УАЗ.

Но можно ли считать автомобили этих марок российскими? На момент написания материала 37,4% опрошенных «За рулем» автомобилистов считают, что нельзя — в них слишком много иностранных комплектующих.

Действительно, еще в далеком 2014 году СМИ писали о том, что, например, УАЗ Патриот на 60% состоит из компонентов иностранного производства. Об этом заявлял директор управления дистрибуцией автомобилей марки УАЗ Антон Карпов. Тогда же Лада Гранта была иномаркой на 30–35%.

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Сегодня уровень локализации оценивается в баллах, которые начисляются по непростой системе, в зависимости от сложности компонентов — за аудиосистему российского производства начисляется больше баллов, чем за российское стекло.

В этом году Минпромторг повысил проходной балл госзакупок с 2000 до 3200, и оказалось, что закупать УАЗы можно только по спецразрешениям. Средний уровень локализации УАЗов составил всего 2216 баллов: Хантер получил 2359 баллов, а Патриот — 2209. Для сравнения, уровень локализации Renault составляет 2149 баллов. Что касается Лад, то они все вписались в 3200 баллов (средний уровень составил 3247 баллов). Даже Ларгус.

Но автомобиль, и конкретная модель, — это не только набор комплектующих, узлов и агрегатов. Нельзя забывать и о разработке. Этот фактор при определении родины автомобиля важным считают 62,6% опрошенных «За рулем» автомобилистов.

Возможно, в ближайшее время общественное мнение насчет того, можно ли автомобили отечественных брендов считать российскими, изменится — Минпромторг решил проверять уровень локализации выпускаемых в нашей стране машин, разбирая их до винтика.

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Фото: УАЗ