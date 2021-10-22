Названы модели, владельцы которых не жалеют о покупке

Некоторые лидеры рейтинга несколько озадачивают — например, на втором месте Geely Coolray... Браво!

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Пятьдесят моделей представленных в России брендов стали предметом нового исследования аналитического агентства «Автостат». С апреля по сентябрь 2021 года специалисты агентства опросили не менее 100 человек по каждой модели, чтобы составить картину того, насколько человек доволен покупкой той или иной машины. Всем респондентам предлагалось ответить на один вопрос «Оправдались ли ваши ожидания от автомобиля при его эксплуатации?».

Ответы ранжировались по шкале от 1 (полностью оправдались) до —1 (совершенно не оправдались), а затем по специальной формуле был высчитан индекс оправданности ожиданий автовладельцев. Теперь перед нами Топ-10 — владельцы этих машин максимально довольны покупкой. Индекс каждой автомобили из первой десятки превышает 65 баллов.

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На первом месте рейтинга оказался Mitsubishi Outlander, подкинувший владельцам наименьшее количество неприятностей при эксплуатации. Geely Coolray — на втором месте, большинство его покупателей также удостоверились в том, что купили именно то, что хотели. Тройку лидеров замкнул BMW X3. Кстати, в десятке также оказался и его старший брат BMW X5.

Mitsubishi Outlander

Также в Топ-10 вошли две модели Mitsubishi (помимо лидирующего Аутлендера это еще и Pajero Sport) и две Шкоды — Kodiaq и Rapid. А вот Тойота отметилась лишь одной моделью — Land Cruiser Prado. Помимо этого, в десятку вошли кроссоверы Ford Kuga и Haval F7.

Недавно автовладельцев спросили насчет коррозионной стойкости их машин, и среди лидеров тоже оказался китайский кроссовер!

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Фото: Mitsubishi, «Автостат»