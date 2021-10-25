Актер трогательно отвел дочь погибшего актера Пола Уокера к алтарю.

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Во многих странах дочь к алтарю ведет отец, соблюдая старинную традицию передачи невесты мужу. На свадьбе 22-летней дочери покойного Пола Уокера Мидоу Уокер эту роль исполнил ее крестный папа. Вин Дизель трогательно прошествовал с ней в один из самых главных дней в жизни. Фото и видео с торжества разместила в Инстаграм сама невеста.

Дизель был не единственной звездой «Форсажа», которая была на свадьбе в этот день. Джордана Брюстер, «жена» Брайана О’Коннора (его играл Уокер во франшизе), также была там. Обоих актеров можно увидеть в мини-ролике, которым Медоу поделилась в Instagram.

Сам же Дизель в тот день вспомнил ушедшего Пола Уокера: на черно-белой картинке в Инстаграм они вместе, а также напоминание о том, насколько важен был Уокер в его жизни. Таким образом, казалось бы киношный принцип Доминика Торетто «Семья важнее всего» Вин Дизель использует и в частной жизни.

Вин Дизель сыграл роль Доминика Торетто — главного персонажа франшизы «Форсаж» про уличные гонки. В нескольких фильмах его напарником был киноактер Пол Уокер, но в 40 лет он трагически погиб в автокатастрофе.

За время работы над картинами знаменитости очень сдружились, ходили в гости друг к другу и тепло общались. Известно, что смерть Уокера Дизель перенес очень тяжело.

В тот трагичный день за рулем Porsche Carrera GT был близкий друг Уокера Роджер Родас, авария произошла из-за отказа рулевого управления.

«За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Meadow Walker/Instagram, TASS