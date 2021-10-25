Перекрестные связи в нынешнем мире настолько сложны, что порой сложно представить, откуда «прилетит» очередная проблема!

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Полупроводники, магний — сейчас во многих сферах наблюдается необычный дефицит товаров. Теперь еще и высокие цены на газ могут вызвать проблемы с поставкой очистителя выхлопных газов Adblue. Это такая добавка в нейтрализатор дизельных выхлопов, которая делает их удовлетворяющими требованиям Евро-5 и 6. Раствор мочевины Adblue используется в дизельных легковых и грузовых автомобилях с так называемым каталитическим нейтрализатором SCR.

Заправляют Adblue в отдельный бачок, и умная система понемногу (примерно по 2 литра на 1000 км) впрыскивает его в выхлопную систему для обезвреживания оксидов азота. Если бортовой источник питания исчерпан, его пополняют на АЗС или в мастерской. В противном случае автомобиль (легковой или грузовой) не заведется или двигатель перейдет в аварийный режим.

Горловина с синей пробкой служит для заправки Adblue

Делают присадку на основе мочевины, мочевину синтезируют из аммиака, а аммиак производят из природного газа (метана), цены на который взлетели.

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Уже некоторые химзаводы сократили производство аммиака — сырья для Adblue. В конце сентября это сделал химгигант BASF на своих предприятиях в Людвигсхафене и Антверпене, в середине октября азотный завод SKW в Пестерице. Крупнейший завод по производству аммиака в Италии ушел в отпуск на 4 недели, одновременно объявив о повышении цен на экоприсадку. Причина во всех случаях одна: высокие цены на природный газ сделали производство нерентабельным, пишет немецкая Аutomobil Industriе. А резко поднять цены заводы не могут, так как связаны действующими многолетними контрактами.

Нехватку Adblue почувствуют многие водители новых дизельных автомобилей, соответствующих нормам выбросов Евро-5 и, особенно, Евро-6. Каталитический нейтрализатор SCR с впрыском Adblue является для них обязательным.

Справка

AdBlue — жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации.

Фото: Daimler