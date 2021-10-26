Audi отзывает свыше 30 тыс. машин: проблема в подушках Takata

Металлические осколки корпуса могут разлететься и поранить людей.

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Росстандарт информирует об отзыве 31 270 автомобилей Audi A4, A6, реализованных в период с 2005 по 2011 годы с VIN-кодами, размещенными на сайте ведомства.

На автомобилях Audi с подушкой безопасности переднего пассажира фирмы Takata есть вероятность того, что при ее срабатывании может разрушиться корпус газогенератора. В результате мелкие металлические осколки корпуса могут разлететься и поранить водителя и пассажиров.

Дилеры кампании проинформируют владельцев автомобилей о необходимости заехать нас сервис, но владельцы могут не дожидаться сообщения уполномоченного дилера и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код автомобиля с перечнем, размещенным на сайте ведомства, либо воспользоваться интерактивным поиском.

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Узнать об отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). На всех транспортных средствах будет заменен модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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