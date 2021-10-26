Выявлять драки и ДТП камеры будут уже в 2022 году

Технология, которая позволяет распознавать до 10 действий человека, проходит тестирование.

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Система, распознающая драки и ДТП с помощью видеокамер и способная оповещать экстренные службы, может появиться в ряде городов РФ до конца следующего года, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

Система не только различает до 10 различных действий человека, но и взаимодействия распознаваемых объектов — человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами. С помощью городских камер она может определять факт падения человека и оповещать экстренные службы. Разработчики компании определяют, когда человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться с точностью от 80 до 95%. В крупных городах России, где покрытие видеокамерами достаточное, такие системы появятся до конца следующего года.

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Технологией заинтересовался ряд регионов и промышленных предприятий. Крупные заказчики есть практически во всех отраслях: от городской безопасности до тех, кто занимается «умными городами», а также банки, магазины, промышленные предприятия, торговые центры. Нынешней точности системы достаточно для оповещения экстренных служб, если человеку стало плохо на улице или его сбила машина.

Также система сможет распознавать автомобили спецслужб, в том числе скорой помощи, и пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами.

Скоро появится еще один штраф с камер — за шум.

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