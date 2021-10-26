Видео не для слабонервных: автомобиль и стадо бизонов

Тот случай, когда по встречке несутся неуправляемые животные и остается только молиться, чтобы они не сменили траекторию.

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Водитель пишет, что произошло это 3 октября 2021 г. в Йеллоустонском национальном парке (штат Вайоминг, США). Во время поездки через долину Ламар они с супругой ехали по мосту через реку и заметили огромное облако пыли, поднимаемое стадом бизонов, спускающихся с холма в конце моста.

Муж с женой ожидали, что стадо перейдет дорогу в конце моста, но, к их удивлению, бизоны свернули на мост и продолжили бежать прямо рядом с их машиной. Все это изумленный водитель запечатлел на свой iPhone. Мост трясся и раскачивался, что можно увидеть в зеркале машины.

Ощущение было довольно пугающим, так как люди не знали, не выскочат ли бизоны на их полосу и не врежутся ли в машину, но, к счастью, все обошлось. Если смотреть это видео в наушниках, можно ощутить, как цокот копыт бегущего навстречу стада пробирает до мурашек.

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В комментариях люди отмечают, как аккуратно бизоны двигаются в рамках полосы, делая это гораздо лучше, чем некоторые водители.

Лось два года ходил с покрышкой на шее и не давал себя освободить.



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Видео: YouTube