Лось два года ходил с покрышкой на шее

Этого неуловимого сохатого пытались освободить несколько раз — он всегда убегал от спасателей. Но не в этот раз.

Материалы по теме Лисы «подсели» на тормозную жидкость и грызут машины

Представители службы охраны дикой природы штата Колорадо (США) заявили, что наконец-то освободили неуловимого лося, который бродил по холмам штата с автомобильной шиной на шее на протяжении как минимум двух лет.

Этот лось в возрасте примерно 4,5 лет и весом 270 килограммов был на днях замечен к юго-западу от Денвера. После непродолжительной и удачной охоты животное было поймано. Затем встал вопрос, как снять с шеи сохатого покрышку. К сожалению, прорезать металлический корд в шине люди не смогли, поэтому спасателям пришлось отпилить животному рога.

«Мы бы предпочли разрезать шину и оставить рога, но времени на борьбу с кордом не было, и нам пришлось снимать шину любым возможным способом», — разводит руками егерь Скотт Мердок.

Материалы по теме 6 ведер орехов под капотом — найден схрон могучей белки

Для интереса Мердок и его коллега Доусон Суонсон прикинули, насколько стал легче лось после освобождения. Его рога, автомобильная шина и мусор внутри нее потянули на целый пуд (16 кг).

Впервые сотрудники службы охраны дикой природы заметили лося с покрышкой на шее в июле 2019 года. Они рассказывают, что постоянно встречают животных (оленей, лосей, медведей и так далее), запутавшихся в разном мусоре — в канатах качелей, гамаках, волейбольных сетках, бельевых веревках, гирляндах, с элементами мебели на шее, куриными кормушками, корзинами и так далее. Естественно, они стараются им помочь.

Удивляют автомобилистов и змеи. Например, эта притворилась дворником.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: Dan Jaynes

Видео: Youtube