Продажи летающих машин начнутся через пару лет

Этот летающий автомобиль был разработан дочерней компанией XPeng'x Urban Air Mobility — HT Aero, в которой заявили, что модель разрабатывается собственными силами и будет оснащаться рядом особых систем безопасности.
Среди них — очень легкая конструкция и складные винты, которые позволят совершать вертикальные взлет и посадку.
Модель похожа на футуристический суперкар с высокотехнологичным интерьером и дисплеем, встроенным в рулевое колесо.
Все это выглядит нереально, но в XPeng заявляют, что этот автомобиль появится в продаже уже в 2024 году, после того как получит все необходимые сертификаты для передвижения по дорогам общего пользования и полетов.
- А здесь вы можете посмотреть на спорткар на воздушной подушке.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Фото: HT Aero