Продажи летающих машин начнутся через пару лет — журнал За рулем

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Продажи летающих машин начнутся через пару лет

У автомобиля будут выдвижные винты, прячущиеся в легкий корпус.

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Этот летающий автомобиль был разработан дочерней компанией XPeng'x Urban Air Mobility — HT Aero, в которой заявили, что модель разрабатывается собственными силами и будет оснащаться рядом особых систем безопасности.

Среди них — очень легкая конструкция и складные винты, которые позволят совершать вертикальные взлет и посадку.

Продажи летающих машин начнутся через пару лет

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Модель похожа на футуристический суперкар с высокотехнологичным интерьером и дисплеем, встроенным в рулевое колесо.

Все это выглядит нереально, но в XPeng заявляют, что этот автомобиль появится в продаже уже в 2024 году, после того как получит все необходимые сертификаты для передвижения по дорогам общего пользования и полетов.

Фото: HT Aero

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