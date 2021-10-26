Renault сменит названия кроссоверов

После этого продажи автомобилей должны увеличиться, считают в руководстве компании.

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В модельном ряду Renault есть и провальные модели, а чтобы у покупателей не возникало нехороших ассоциаций, при смене поколений им будут даваться новые имена.

Речь идет о двух кроссоверах — Kadjar и Koleos, которые не пользовались в Европе ожидаемой компанией популярностью. Поэтому, как выяснило французское издание L’argus, в следующем году они получат новые названия.

Renault Kadjar

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Какие имена получат кроссоверы после смены поколений. Так, Kadjar, новое поколение которого носит заводской индекс HHN, должен выйти уже в следующем году. Как он будет называться, пока не сообщается, но известно, что он станет уже меньше походить на родственную модель Nissan Qashqai и, скорее всего, получит новый кузов.

Новый же Renault Koleos должен появиться в 2023 году, но, как и Kadjar, он сменит название. Пока же заводской индекс новинки — DHN. Получив салон с тремя рядами сидений, он вытеснит из модельного ряда минивэн Renault Espace и станет самым дорогим Renault.

Renault Koleos

Также стало известно, что Renault готовит еще одно кросс-купе. Пока оно носит заводской индекс RHN.

Тем временем, самой популярной моделью в Европе стал бюджетный Dacia Sandero.

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Фото: Renault, Adelin Grigorescu / Unsplash