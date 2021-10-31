«Русский Халк» протащил автопоезд весом 53 тонны (видео)

Результат уже признали мировым рекордом, а дальше атлет собирается буксировать несколько сцепленных друг с другом самолетов.

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Сергей Агаджанян, российский спортсмен силового экстрима, известный как «Русский Халк», удивил общественность сразу двумя мировыми рекордами, которые он установил с промежутком всего в несколько дней. 23 октября Агаджанян протащил на расстояние 19 метров заправленный водой пожарный КАМАЗ, весящий 14 тонн. Особая сложность упражнения состояла в том, что вода внутри резервуара во время движения перемещалась, что сильно мешало буксировке.

А 27 октября в подмосковном Домодедово «Русский Халк» буксировал автоколонну, в которой были соединены эвакуатор автобусов, весящий 41 тонну, и автобус ГолАЗ Вояж снаряженной массой 12 тонн. В итоге автопоезд общей массой 53 тонны был отбуксирован на расстояние 4,8 метра за 33 секунды.

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Результат был зафиксирован президентом Федерации силового экстрима России Василием Грищенко и уже признан мировым рекордом, сообщает телеканал «Матч». Кстати, во время прохождения испытания Сергей Агаджанян традиционно дополнил его своим фирменным трюком, до разрыва надув медицинскую грелку. Это упражнение также считается элементом силового экстрима и включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Свой новый рекорд Сергей Агаджанян посвятил 800-летию полководца Александра Невского. А следующей целью атлета должна стать буксировка нескольких соединенных между собой самолетов.

Что и говорить, не перевелись еще богатыри на земле русской... И пусть некоторые из них ездят на Renault Logan, но отпор уличным хамам они готовы дать всегда.

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Видео: YouTube / Мир 24