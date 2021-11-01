Новый недорогой кроссовер появится в декабре

Китайский кроссовер Changan Uni-K уже получил разрешение на продажи в России.

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Планировалось, что кроссовер поступит в продажу в середине 2021 года, но по объективным причинам выход модели на российский рынок перенесли на конец года.

«Мы надеемся, что Uni-K станет достойной наградой за терпение каждому, кто ждал. Проверить это мы сможем уже в начале декабря, когда автомобиль появится в салонах официальных дилеров и станет доступен к заказу», — цитирует сайт «Китайские автомобили» заявление российского представительства Changan.

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Кроссовер с необычным названием Uni-K станет флагманом модельного ряда Changan. Пока же это звание в России носит более скромная модель CS75 FL. Новинка, по заявлению заместителя гендиректора Changan International и руководителя Changan Motors Rus Суня Цзэцзюня, является «примером практической реализации передовых технологий компании». Следовательно, кроссовер будет оснащаться самыми современными системами безопасности и помощи водителю, в том числе системой полуавтономного вождения.

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Модель оснастят турбодвигателем Blue Whale собственной разработки Changan. При объеме 2 литра он имеет мощность 226 л.с. и 350 Нм. При этом заправлять машину можно бензином АИ-92. Мотор будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом, который имеет три режима: Standard, Sport и Eco.

Также можно будет выбрать как переднеприводный вариант кроссовера, так и полноприводный, который тоже имеет три режима работы: 4WD, Auto и 2WD.

Узнать больше о новом кроссовере Changan Uni-K можно здесь.

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Фото: Changan