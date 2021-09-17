Модель уже называют конкурентом Kia Sorento и Volkswagen Touareg, а цены — по крайней мере, в начале продаж — могут оказаться очень привлекательными.

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Китайский бренд Changan готовит к выводу на рынок принципиально новую модель — флагманский кроссовер Uni-K. Первые экземпляры были доставлены в Москву еще в начале лета, и сейчас завершается процесс российской сертификации. В Поднебесной Uni-K уже продается по цене от 153,9 до 184,9 тысячи юаней, что составляет около 1,74–2,09 млн рублей.

Заявленные характеристики впечатляют. При габаритах 4865 x 1948 x 1700 мм и колесной базе 2890 мм Changan Uni-K лишь на считаные миллиметры не дотягивается до показателей VW Touareg (4878 x 1984 x 1702 мм, база 2894 мм) и значительно превосходит по размерам Kia Sorento (4810 х 1900 х 1700 мм, база 2815 мм), с которым его часто сравнивают.

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Бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра равзивает 232 л.с. и 390 Нм и работает в связке с 8-ступенчатым автоматом Aisin и полным приводом. Как сообщают «Китайские автомобили», высока вероятность того, что кроссовер официально представят в России до конца 2021 года.

По данным источника, Changan также планирует привезти в Россию еще два кроссовера.

Это обновленные CS35 Plus (тот самый, с отдельной панелью управления у пассажира) и CS55 Plus, однако их сертификация находится на более ранних стадиях, и ранее озвученные намерения запустить их в России в 2021 году могут не подтвердиться. А вот седан Eado, также анонсированный к появлению в России в 2021-м, и вовсе не значится в ближайших планах компании.

Напомним, на данный момент в российской линейке Changan всего три модели: дорестайлинговые кроссоверы CS35 Plus, CS55 и сравнительно новый CS75 FL.

Кстати, модель CS75 FL побывала у нас на тест-драйве.

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