Опасное вождение: сумма штрафа определена!

Речь идет, например, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, является именно стилем управления автомобилем.
Такую манеру езды особенно часто практикуют в крупных городах, считает сенатор. При этом лихач может спровоцировать ДТП и не стать его участником, то есть избежать ответственности. В случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.
- За агрессию на дороге недавно оштрафовали блогера Давидыча. Правда, формально штраф на 500 рублей выписали за что, что он «кричал и ругался матом».
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
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