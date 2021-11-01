Опасное вождение: сумма штрафа определена!

Опасное вождение подразумевает несоблюдение дистанции, резкие перестроения и другие маневры.

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Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), штраф составит 3 тысячи рублей, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Хамское и опасное поведение на дорогах должно, наконец, получить конкретные меры пресечения.

Речь идет, например, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, является именно стилем управления автомобилем.

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Такую манеру езды особенно часто практикуют в крупных городах, считает сенатор. При этом лихач может спровоцировать ДТП и не стать его участником, то есть избежать ответственности. В случае принятия нового КоАП лихачей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за опасную езду как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов.

За агрессию на дороге недавно оштрафовали блогера Давидыча. Правда, формально штраф на 500 рублей выписали за что, что он «кричал и ругался матом».



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