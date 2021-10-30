Блогера Давидыча оштрафовали в Санкт-Петербурге

Он повздорил на дороге с девушкой, обвиняя ее в том, что она его подрезала. Но в итоге пообещал починить ее автомобиль.

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Автоблогер Давидыч, он же Эрик Давидович Китуашвили, снова попал в скандальную историю, которая приключилась с ним в Санкт-Петербурге.

Популярную личность в северной столице преследовали пять нарядов ГИБДД, после чего задержали и оштрафовали. Сумма штрафа оказалась, скорее, символической — произведенный шум имел куда более внушительный масштаб.

Давидыч заблокировал движение на КАДе и угрожал девушке, сообщает Телеграм-канал «Подъем». Сам же блогер заявил, что пытался обогнать «девчонку на китайском джипе», но та в момент обгона начала перестраиваться. Почти сразу маневр повторился, в результате чего машина блогера едва не оказалась в отбойнике. Спустя какое-то время участники инцидента, а также еще одна машина, где ехала охрана Давидыча, свернули на АЗС. Поговорив там на повышенных тонах и не найдя понимания, они расстались.

Помимо Давидыча, в его машине были его девушка, помощница и собака. Последняя, по его словам, из-за резкого торможения сильно ударилась, но с ней все в порядке

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Давидыч на автомобиле покинул заправку, но одному из ее сотрудников показалась, что блогер «похитил человека» — и он вызвал полицию. Как пояснил позже сам блогер, заправщик принял за сцену похищения действия его охраны, которая утихомиривала девушку Давидыча и усаживала ее в машину. Уже в центре Санкт-Петербурга к машине Давидыча подъехали пять нарядов ГИБДД.

Блогера задержали и препроводили в участок, где выписали штраф на 500 рублей за что, что он «кричал и ругался матом». В участке, по его словам, ему удалось переговорить со второй участницей инцидента, и та объяснила, что ее автомобиль был неисправен. Давидыч пообещал, что отремонтирует ее машину.

В последние годы Давидыч старается производить впечатление добропорядочного гражданина и физкультурника, но скандальная слава тянется за ним из прошлого. Например, 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге его преследовали молодые хулиганы.

В мае 2021-го он несколько раз превысил скорость в Сочи, но обещал сотруднику ГИБДД вести себя «ровно» и избежал наказания.

А в июле осудил поступок блогера Литвина, стрелявшего по экипажу ДПС из игрушечного пистолета, отметив в видео со стрельбой аккаунт МВД.

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Фото: Instagram / @eric_davidich