Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» - есть цены

Двухцветная окраска кузова, четыре варианта силового агрегата, аудио Bose, мультимедиа EasyLink... Минимальная версия стоит 1 385 000 рублей.

Материалы по теме Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense

Компания Renault опубликовала цены на версию кроссовера Kaptur под названием Intense, созданную с учетом пожеланий клиентов и вобравшую в себя самые востребованные опции. Переднеприводная машина с мотором 1,6 л в паре с МКП или вариатором предлагается за 1 385 000 и 1 445 000 рублей соответственно.

А кроссовер с турбодвигателем ТСе150 и вариатором доступен по цене 1 555 000 рублей за переднеприводный вариант и 1 635 000 рублей за полный привод.

Напомним, Kaptur под названием Intense имеет двухцветную окраску: белый, красный, темно-серый, серебристый цвета или оранжевый металлик кузова сочетаются с черной или серебристой крышей, на которой установлена антенна «акулий плавник». Кроме того, версия имеет легкосплавные диски Montis 17", накладки под карбон на боковых зеркалах, шильдики «Intense» на крыльях.

В интерьере — комбинированная отделка сидений с оранжевой прострочкой, окантовка воздуховодов того же цвета и вставки под карбон на панели приборов.

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Комплектация включает климат-контроль, аудиосистему Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером, мультимедиа EasyLink c подключаемыми сервисами Renault Connect, а также камеру заднего вида и задний парктроник. В качестве дополнительной опции предлагаются полностью светодиодные фары Pure Vision.

Кстати, некоторые кроссоверы Renault скоро сменят название.

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Фото: Renault