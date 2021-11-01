Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» - есть цены

Компания Renault опубликовала цены на версию кроссовера Kaptur под названием Intense, созданную с учетом пожеланий клиентов и вобравшую в себя самые востребованные опции. Переднеприводная машина с мотором 1,6 л в паре с МКП или вариатором предлагается за 1 385 000 и 1 445 000 рублей соответственно.
А кроссовер с турбодвигателем ТСе150 и вариатором доступен по цене 1 555 000 рублей за переднеприводный вариант и 1 635 000 рублей за полный привод.
Напомним, Kaptur под названием Intense имеет двухцветную окраску: белый, красный, темно-серый, серебристый цвета или оранжевый металлик кузова сочетаются с черной или серебристой крышей, на которой установлена антенна «акулий плавник». Кроме того, версия имеет легкосплавные диски Montis 17", накладки под карбон на боковых зеркалах, шильдики «Intense» на крыльях.
В интерьере — комбинированная отделка сидений с оранжевой прострочкой, окантовка воздуховодов того же цвета и вставки под карбон на панели приборов.
Комплектация включает климат-контроль, аудиосистему Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером, мультимедиа EasyLink c подключаемыми сервисами Renault Connect, а также камеру заднего вида и задний парктроник. В качестве дополнительной опции предлагаются полностью светодиодные фары Pure Vision.
- Кстати, некоторые кроссоверы Renault скоро сменят название.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.
Фото: Renault