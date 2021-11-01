Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены — журнал За рулем

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Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» - есть цены

Двухцветная окраска кузова, четыре варианта силового агрегата, аудио Bose, мультимедиа EasyLink... Минимальная версия стоит 1 385 000 рублей.

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Появилась новая версия Renault Kaptur — Intense

Компания Renault опубликовала цены на версию кроссовера Kaptur под названием Intense, созданную с учетом пожеланий клиентов и вобравшую в себя самые востребованные опции. Переднеприводная машина с мотором 1,6 л в паре с МКП или вариатором предлагается за 1 385 000 и 1 445 000 рублей соответственно.

А кроссовер с турбодвигателем ТСе150 и вариатором доступен по цене 1 555 000 рублей за переднеприводный вариант и 1 635 000 рублей за полный привод.

Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены

Напомним, Kaptur под названием Intense имеет двухцветную окраску: белый, красный, темно-серый, серебристый цвета или оранжевый металлик кузова сочетаются с черной или серебристой крышей, на которой установлена антенна «акулий плавник». Кроме того, версия имеет легкосплавные диски Montis 17", накладки под карбон на боковых зеркалах, шильдики «Intense» на крыльях.

Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены

Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены

В интерьере — комбинированная отделка сидений с оранжевой прострочкой, окантовка воздуховодов того же цвета и вставки под карбон на панели приборов.

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Комплектация включает климат-контроль, аудиосистему Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером, мультимедиа EasyLink c подключаемыми сервисами Renault Connect, а также камеру заднего вида и задний парктроник. В качестве дополнительной опции предлагаются полностью светодиодные фары Pure Vision.

Фото: Renault

Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены

Двухцветная окраска кузова, четыре варианта силового агрегата, аудио Bose, мультимедиа EasyLink... Минимальная версия стоит 1 385 000 рублей.

Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены — фото 1289534Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены — фото 1289533Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены — фото 1289532Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены
Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены

Двухцветная окраска кузова, четыре варианта силового агрегата, аудио Bose, мультимедиа EasyLink... Минимальная версия стоит 1 385 000 рублей.

Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены — фото 1289532Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены — фото 1289534Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены — фото 1289533Новая версия Renault Kaptur «по заказу клиентов» — есть цены
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Отзывы о Renault Kaptur (9)

Renault 2000 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.

Недостатки:

Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)

Комментарий:

Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сид...

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