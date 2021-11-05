Переиграл в «танчики» и решил сделать свой

Что нужно, чтобы построить танк? Для этого ютубера — подержанный фургон и впечатляющие навыки резьбы по дереву.

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Мы видим, как отец и сын увлеченно играют в популярную онлайн-игру World of Tanks. В ней соперники сражаются на различных видах бронетехники времен Второй мировой войны. Понятно, что ютубер из ателье «ND — Деревообрабатывающее искусство» заядлый фанат игры.

И у вьетнамского папы есть возможность проявить творческий подход и построить что-то, что поразит воображение ребенка. В этом видео подержанный фургон Mitsubishi Delica превращается во вполне убедительный боевой танк. Из дерева здесь выполнены корпус и имитация орудия, все остальное — шасси, двигатель и прочие технические узлы и детали взяты от фургона 1998 года.

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EBR 105 был колесной французской разведывательной машиной, разработанной для быстрых марш-бросков и обладающей сильной огневой мощью. В EBR 105 — 8 колес.

Спереди и сзади с обеих сторон на колесах стояли резиновые шины, а два средних колеса с обеих сторон были металлическими. EBR 105 использовал резиновые шины на легком бездорожье, чтобы поддерживать скорость, а в трудные моменты полагался только на дополнительные металлические колеса. На хорошем асфальте EBR 105 может развивать скорость до 100 км в час.

EBR 105 никогда не принимал участия в крупномасштабных военных действиях, но приобрел популярность благодаря видеоигре World of Tanks. Теперь мир может насладиться уникальным дизайном EBR 105 еще и благодаря этой великолепной резьбе по дереву.

Однажды подростки пробрались в заброшенное здание и обнаружили там огромную коллекцию классических автомобилей.

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Видео: YouTube