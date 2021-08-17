Дети проболтались о найденной коллекции машин

Когда-то, много лет назад, это был частный музей, двери которого открывались далеко не для всех.

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Забавы ради подростки пробрались в заброшенное здание в Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) и обнаружили в нем огромную коллекцию классических автомобилей, на которых уже скопился толстый слой пыли. Дети тут же стали делиться снимками находки в интернете и тем самым привлекли внимание полиции.

Оказалось, что машины принадлежали частному коллекционеру. Помимо автомобилей в здании хранилась техническая библиотека, различные детали для машин и коллекция бензонасосов.

В коллекции оказались автомобили, выпускавшиеся в период с 1920-х по 1970-е годы, в том числе Ford Model T и Citroen DS. На первом этаже здания стояли Chevrolet Corvair, Chevrolet Styleline 1952 года, Fiat 124 Sport Coupe, Simca 8, Renault Dauphine, Morris Oxford и Hudson Hornet. Все они находятся в хорошем состоянии и, судя по номерным знакам, несколько десятилетий не выезжали из гаража.

Автомобили на втором этаже стояли на прогнивших досках пола, которые могли надломиться в любой момент. Свалиться на первый этаж рисковали купе и кабриолет Austin A90 Atlantic, Chrysler Airflow, купе Ford 1938 и 1940 годов, фургон Ford 1951 года, Standard Vanguard, Renault Gordini, Ford Consul, Ford Taunus и трехколесный пикап Goliath.

Этот частный музей никогда не открывал свои двери для всех желающих. До 1990-х годов его посетителями были исключительно коллекционеры и друзья владельца. Теперь автомобили перешли по наследству сыновьям коллекционера, которые никак не могли договориться, что с ними делать.

Со временем гараж стал выглядеть как «заброшка» и оброс кустами. Естественно, такой объект не мог не привлечь внимания 15-летних подростков. Теперь часть машин уже перевезена в другое место, а Fiat 124 Sport Coupe, видимо, для покрытия расходов на переезд, выставили его на продажу за 65 000 реалов (примерно 928 тысяч рублей).

А как уничтожают старые машины, непригодные для коллекций? Видео утилизации вы найдете здесь.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото: полиция Риу-Гранди-ду-Сул