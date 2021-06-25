Появился канал TikTok про уничтожение старых машин (видео)

Специальным металлическим когтем с автомобиля срывается капот, а затем одним движением выдергивается двигатель.

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Утилизация машин — часть своеобразного «автомобильного круга жизни», ведь большая часть переработанных фрагментов может стать сырьем, которое будет отправлено на изготовление новых машин — в развитых странах этот тренд только набирает силу. Тиктокер adamp402 посвятил ему свой канал — на нем вы во всех брутальных подробностях можете наблюдать, как разбираются и уничтожаются машины.

Да, изрядная часть контента посвящена сдавливанию автомобилей в гигантских прессах, однако есть и ролики, где отражен процесс механизированной разборки машин. На таких объектах часто используется ручной труд — только представьте, сколько времени займет разборка автомобиля до голого кузова силами нескольких рабочих. Однако в показанном ролике все происходит куда быстрее.

Сначала автомобиль в зоне капота придавливает огромная двупалая «лапа», а затем еще один манипулятор, который точнее всего будет назвать «клешней», аккуратно снимает с автомобиля крышу и капот, после чего начинает методично вырывать из металлического чрева все «внутренности». Выглядит это сколь сурово, столь и завораживающе — мастерству оператора этого деконструктора стоит отдать должное.

Конец жизни автомобиля — это печально. Но когда такое происходит в результате плановой утилизации, это еще куда ни шло. А вот если как на Филиппинах, где экскаватор расплющил несколько эксклюзивных машин, то совсем грустно.

Фото: Friso Gentsch / DPA / TASS

Видео: YouTube / Adamp402