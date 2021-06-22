Незаконно ввезли суперкар? Его раздавят экскаватором

Вместе с 620-сильным Маклареном уничтожили еще шесть премиальных автомобилей.

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Показательная акция с присутствием СМИ прошла в порту Манилы, столице Филиппин. Таможня уничтожила контрабандные автомобили, несколько дорогих спорткаров и представительских машин. Под прицелом видео- и фотокамер автомобили были раздавлены экскаватором.

Уничтожению подверглись конфискованные с 2018 по 2020 годы Bentley Continental Flying Track 2007 года, Porsche 911 Carrera S (997), Mercedes SLK, Lotus Elise, Hyundai Genesis, Toyota Solara, а также новейший 620-сильный гиперкар McLaren 620R, цена которого в Европе составляет около 300 000 евро — или более 26 млн рублей. Таких автомобилей выпущено всего 225 экземпляров.

Одновременно с этой акцией в Кагаян-де-Оро, другом порту Филиппин, были таким же образом обесценены 14 незаконно ввезенных в страну подержанных внедорожников Mitsubishi. До этого, в феврале, в портовом городе Себу раздавили 17 автомобилей. Филиппинские власти действуют в соответствии с указом о борьбе с контрабандой, подписанным президентом Родриго Дутерте в 2017 году.

Если и разбивать гиперкары, то только в формате краш-тестов.

Видео: Youtube / Raffy Tima