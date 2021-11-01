Машины будут! АВТОВАЗ исключил простои в работе

Автогигант вернулся к обычному ритму работы. Правда, пока график расписан только до ноябрьских праздников.

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Завод АВТОВАЗа в Тольятти начал ноябрь с работы всех линий: несмотря на вынужденные каникулы, объявленные в России из-за ухудшения ситуации по коронавирусу, и на дефицит электронных комплектующих, системообразующее предприятие будет выпускать все модели, имеющиеся в промышленном плане. Правда, график производства расписан только до начала ноябрьских праздников, а некоторые из собранных автомобилей будут некомплектными.

Линия В0, где собираются автомобили Lada Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, начала работать по двухсменному графику, продолжительность каждой смены составит 8 часов. По факту линия запустилась с часовой задержкой, но отставание планируют быстро ликвидировать и 1 ноября собрать 670 товарных автомобилей, сообщает Avtograd News. Двухсменный режим работы на первые числа ноября предписан и линии «Калина», где идет сборка семейства Granta, а вот в производстве СКП внедорожники семейства Niva будут собирать лишь в первую смену.

Ларгусы начали выпускать как обычно, в двухсменном режиме

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В таком режиме производства отработают в начале недели, с 1 по 3 ноября, причем в среду смены будут укороченными на один час, т.к. день считается предпраздничным. По неофициальной информации, некоторые из собранных в этот период автомобилей будут некомплектными — полностью нивелировать влияние мирового кризиса микрочипов на российском предприятии не получается. Такие машины будут отправлены дилерам позже, когда появятся отсутствующие ныне электронные модули.

Рабочие должны вернуться на конвейеры после праздников 8 ноября, однако о том, как тогда будет функционировать АВТОВАЗ, пока никаких данных нет. Официально пресс-служба предприятия не комментирует планы производства.

Однако недавно на АВТОВАЗе заявили, что ищут и находят пути выхода из кризисной ситуации с микрочипами.

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Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин