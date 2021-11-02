Назван новый штраф за парковку на газоне

А также за стоянку на тротуаре и за мытье автомобиля в неположенном месте.

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Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает множество изменений, информация о которых постепенно придается огласке. Напомним, что в данный момент проект нового КоАПа находится на рассмотрении в Правительстве РФ.

Вскоре, со слов первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, штраф за парковку на газонах и тротуарах, детских и спортивных площадках составит от 1000 до 3000 рублей. Такая же сумма штрафа предусматривается и для тех, кто моет автомобиль в неположенном месте.

«Отдельные эгоистичные привычки российских автомобилистов проект нового КоАП предлагает сделать наказуемыми. Речь идет, в частности, о парковке на газонах, тротуарах, детских или спортивных площадках, а также о мытье машин в неустановленных для этого местах, на территориях общего пользования», — цитирует ТАСС высказывание сенатора, которая принимала участие в доработке проекта нового КоАП.

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Администрированием штрафов будут заниматься муниципалитеты — именно они станут устанавливать границы газонов, площадок и пешеходных зон.

«КоАП установит составы и размеры санкций за подобные деяния в том случае, если они прописаны в правилах благоустройства конкретного муниципального образования. Применять штрафные санкции по данным составам также будут уполномоченные сотрудники муниципалитетов, а не работники ГИБДД. В одних поселениях правила благоустройства уже содержат такие правонарушения, с принятием нового КоАП появится реальный механизм наведения порядка, другим необходимо будет корректировать правила», — пояснила Ирина Рукавишникова.

То есть составлением протоколов будут заниматься представители муниципалитетов и региональные должностные лица.

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Фото: АГН «Москва»