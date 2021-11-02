В России изобрели прибор, который поможет выбрать авто с пробегом

«Ростех» получил патент на устройство, способное выявлять скрытые дефекты, оставшиеся после удара или деформации кузова у легковых автомобилей, а также анализировать их ремонтную историю. Помимо металлических деталей система способна оценить состояние элементов из пластика и композитных материалов.
Устройство на сегодняшний день не имеет аналогов на рынке и состоит из двух камер для мониторинга, подсветки, преобразователя сигналов, блоков управления и оценки и оснащено компьютером для обработки полученных данных.
Основной принцип действия — импульсное воздействие при помощи тепловизора на поверхность детали с целью выявления неоднородностей тепловых полей; таким образом обнаруживаются скрытые повреждения и деформации.
Ожидается, что прибор будет востребован в автосервисах, дилерских центрах и на станциях технического обслуживания. Его смогут использовать в работе и оценщики автомобилей, страховщики и полировщики, контролирующие качество покрасочных работ.
Техническое решение разработано специалистами холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»). Внедрение проекта способно вывести диагностику транспортных средств на качественно новый уровень, снизив, таким образом, риск получить «кота в мешке» при покупке подержанной машины, отмечают изобретатели.
- Это допоборудование на авто предпочитают российские покупатели.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм