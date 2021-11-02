ГИБДД напомнила водителям 4 правила езды в туман

И дала две рекомендации пешеходам.

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В Москве и ряде других регионов значительно затруднена видимость из-за тумана. Суть явления в том, что при малооблачном небе в холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара. Наблюдаемое явление называется «радиационный туман», но к радиоактивности никакого отношения не имеет. Это хорошо изученный физический процесс, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Туман выглядит необычно и загадочно, но уже принес массу неудобств автомобилистам и пешеходам, которые попросту не видят друг друга. Поэтому сегодня стоит быть осторожнее вдвойне: автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — стать заметнее, надев яркую одежду, советуют инспекторы.

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Если вы уже в пути, то ГИБДД напоминает автомобилистам правила безопасного передвижения в туман:

Держите увеличенную дистанцию Соблюдайте пониженную скорость Следите за боковым интервалом Не забудьте включить противотуманки.

Густой туман спустился на Москву накануне вечером и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14 часов сегодняшнего дня, видимость на дорогах составляет 200–700 метров.

Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва