ГИБДД напомнила водителям 4 правила езды в туман

В Москве и ряде других регионов значительно затруднена видимость из-за тумана. Суть явления в том, что при малооблачном небе в холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара. Наблюдаемое явление называется «радиационный туман», но к радиоактивности никакого отношения не имеет. Это хорошо изученный физический процесс, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Туман выглядит необычно и загадочно, но уже принес массу неудобств автомобилистам и пешеходам, которые попросту не видят друг друга. Поэтому сегодня стоит быть осторожнее вдвойне: автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — стать заметнее, надев яркую одежду, советуют инспекторы.
Если вы уже в пути, то ГИБДД напоминает автомобилистам правила безопасного передвижения в туман:
- Держите увеличенную дистанцию
- Соблюдайте пониженную скорость
- Следите за боковым интервалом
- Не забудьте включить противотуманки.
Густой туман спустился на Москву накануне вечером и пока не рассеивается. Синоптики прогнозируют, что он сохранится примерно до 14 часов сегодняшнего дня, видимость на дорогах составляет 200–700 метров.
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Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва