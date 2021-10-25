Парень защитил Toyota Supra от града собственным телом

Некоторые владельцы чрезвычайно заботятся о своих автомобилях. Порой буквально одушевляя их.

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Например, этот владелец буквально использовал свое собственное тело, чтобы защитить часть капота своей Supra от града.

Это видео сначала было размещено в TikTok, а потом разлетелось и по другим соцсетям. На нем мужчина прикрывает свою драгоценную Супру всем, что есть под рукой, но на часть капота картона не хватило, поэтому он просто ложится, чтобы принять удары града на себя.

В то время как стандартные Supra стоят немалых денег, похоже, что эта еще и доработанная. Но этот автовладелец больше похож на человека, который просто защищает автомобиль, который приносит ему радость, в этом момент его мысли не о деньгах.

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Град на видео выглядит довольно увесистым, поэтому понять беспокойство владельца можно, но вот его самоотверженность — сложно. Хоть и спорткар, но все равно это всего лишь железо.

Впрочем, автовладельцы в комментариях по большей части с ним солидарны: «Это то, что я называю парнем, у которого есть мечта!» (MadDabber2); «Отчаяние, страх и любовь за несколько секунд» (Эге Эксерт); «Это герой» (Ричард Товарес), «Супра — парень года» (AMX M4 45 100), «Насмехаться может лишь тот, кто ничего не знает об автомобилях (Stiker).

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Фото: Depositphotos