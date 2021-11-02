Skoda вернулась к производству после двухнедельного простоя — журнал За рулем

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Skoda вернулась к производству после двухнедельного простоя

В ноябре все производственные площадки работают в обычном режиме. Как долго удастся его выдержать, неизвестно.

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Компания Skoda Auto объявила о том, что возобновляет производство после двухнедельной остановки. Начиная с ночной смены 31 октября, к нормальному режиму работы вернулись все производственные площадки, которые 18 октября были приостановлены или сократили производство из-за дефицита микрочипов. Насколько длительным окажется перезапуск, пока неизвестно, ведь до финала истории с кризисом электронных компонентов еще далеко.

«Могу подтвердить, что все производственные линии Skoda Auto сегодня ночью (31 октября — прим.ред.) возобновят работу после двухнедельной остановки, начиная с ночной смены в 22:00»,- со ссылкой на Reuters цитирует пресс-секретаря Skoda Камилу Биддл издание «Коммерсант».

Skoda вернулась к производству после двухнедельного простояСборочная линия на заводе Skoda в Квасинах, Чехия
Сборочная линия на заводе Skoda в Квасинах, Чехия

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К лету 2021 года проблемы с поставками полупроводников начались у большинства производителей, и Fiat Chrysler, Nissan, General Motors, Audi, Volvo, Volkswagen, Kia приостанавливали работу своих заводов во многих странах мира.

В компании Skoda еще до остановки высчитали количество автомобилей, которые не удастся выпустить до конца года — около 250 тысяч машин.

Пострадал и отечественный АВТОВАЗ: по некоторым данным, только с июля по август из-за кризиса несобранными остались около 60 тысяч автомобилей Lada.

  • Впрочем, частично отставание надеются отыграть, и в начале ноября тоже запустили конвейеры в обычном режиме.

Фото: David Tanecek / CTK / TASS

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