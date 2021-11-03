За два оставшихся месяца автомобили могут подорожать еще на 50–100 тысяч рублей.

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Ситуация на рынке остается неизменной — дефицит компонентов и высокий спрос на новые автомобили при почти пустых складах. Об этом говорится в исследовании Банкавто, где также делается прогноз, что новые автомобили станут дороже еще на 4–5%.

«Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев… Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года, в пределах 4–5%», — цитирует РИА «Новости» высказывание эксперта Банкавто.

Ожидается, что склады автопроизводителей и дилеров не начнут пополнятся должным образом до второй половины 2022 года, а дефицит высокотехнологичных электронных компонентов сохранится и в 2023 году.

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Также в исследовании отмечено, что больше других моделей популярного субкомпактного класса «В» за 9 месяцев 2021 года подорожал Volkswagen Polo (+27,4%). Второе место заняла Lada Vesta (+14,1%), а на третьем оказался Hyundai Solaris (+12,5%). В пятерку лидеров подорожания также вошли Lada Granta (+11,1%) и Kia Rio (+10,3%).

Среди субкомпактных кроссоверов больше других подорожал Renault Duster (+24,6%). На втором месте Hyundai Creta (+15,4%), а замыкает тройку лидеров Kia Seltos (+11,2%).

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