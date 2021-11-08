Девушка спаслась от похитителя, показав из машины жест из TikTok

Водитель встречного автомобиля вовремя заметил жест и сообщил в полицию.

Подозреваемый педофил был арестован за похищение 16-летней девушки после того, как она использовала сигнал тревоги, который принят на TikTok, чтобы предупредить других водителей о том, что она в опасности.

Жест — выставленная вперед ладонь, затем согнутый большой палец, а потом сжатие остальных пальцев в кулак, — говорит о насилии в семье, дома и в целом — «мне нужна помощь».

По данным офиса шерифа округа Лорел (Северная Каролина, США), водитель встречного автомобиля увидел жест SOS и позвонил в службу 911, а сам последовал за Camry, сообщая властям обновленную информацию об местонахождении машины.

Подозреваемый Джеймс Герберт Брик

Полиция задержала автомобиль, в нем находились девушка и 61-летний Джеймс Герберт Брик, который, как сообщается, ехал навестить родственников в Огайо. На телефоне Брика была фотография девушки, снятая в сексуальной манере.

Мужчину доставили в исправительный центр округа Лорел и обвинили в незаконном удержании человека и хранении материалов, демонстрирующих сексуальные действия несовершеннолетней.

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Ранее семья девушки сообщила о ее пропаже. По сведениям полиции, она изначально добровольно села в машину к Брику, однако в какой-то момент, заподозрив неладное, испугалась за свою жизнь.

В дилерском центре задержали самого наглого воришку в мире.

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Картинка: TikTok

Фото: Depositphotos, Laurel County Sheriff