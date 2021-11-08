Девушка спаслась от похитителя, показав из машины жест из TikTok — журнал За рулем

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Девушка спаслась от похитителя, показав из машины жест из TikTok

Водитель встречного автомобиля вовремя заметил жест и сообщил в полицию.

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Подозреваемый педофил был арестован за похищение 16-летней девушки после того, как она использовала сигнал тревоги, который принят на TikTok, чтобы предупредить других водителей о том, что она в опасности.

Жест — выставленная вперед ладонь, затем согнутый большой палец, а потом сжатие остальных пальцев в кулак, — говорит о насилии в семье, дома и в целом — «мне нужна помощь».

Девушка спаслась от похитителя, показав из машины жест из TikTok

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По данным офиса шерифа округа Лорел (Северная Каролина, США), водитель встречного автомобиля увидел жест SOS и позвонил в службу 911, а сам последовал за Camry, сообщая властям обновленную информацию об местонахождении машины.

Девушка спаслась от похитителя, показав из машины жест из TikTokПодозреваемый Джеймс Герберт Брик
Подозреваемый Джеймс Герберт Брик
Полиция задержала автомобиль, в нем находились девушка и 61-летний Джеймс Герберт Брик, который, как сообщается, ехал навестить родственников в Огайо. На телефоне Брика была фотография девушки, снятая в сексуальной манере.

Мужчину доставили в исправительный центр округа Лорел и обвинили в незаконном удержании человека и хранении материалов, демонстрирующих сексуальные действия несовершеннолетней.

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Ранее семья девушки сообщила о ее пропаже. По сведениям полиции, она изначально добровольно села в машину к Брику, однако в какой-то момент, заподозрив неладное, испугалась за свою жизнь.

Картинка: TikTok

Фото: Depositphotos, Laurel County Sheriff

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