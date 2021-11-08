Достойный финал: Вин Дизель позвал Дуэйна Джонсона сняться в последнем «Форсаже»

Несмотря на давнюю вражду между звездами, Дизель первый предложил зарыть топор войны и выполнить обещание, данное погибшему другу.

Таким образом, «Форсаж-10» станет финальным фильмом франшизы — Вин Дизель написал прочувствованный пост в своем Instagram, где призывал Дуэйна Джонсона официально прекратить вражду и вернуться во франшизу Fast & Furious.

В воскресенье (7 ноября) он написал: «Мой младший брат Дуэйн… время пришло. Мир ждет финала 10-го „Форсажа“. Как вы знаете, мои дети в моем доме называют вас дядей Дуэйном. Не бывает праздника, чтобы они и вы не посылали добрых пожеланий… но время пришло».

Рядом с фотографией их персонажей, Дома Торетто и Люка Хоббса, Дизель продолжил:

Пабло — прозвище, которое Дизель дал своему другу и бывшему коллеге по фильму Полу Уокеру, сыгравшему Брайана О'Коннора в сериале. В 2013 году Уокер погиб в автокатастрофе, ему было 40 лет.

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Продолжая свою просьбу к Джонсону, Дизель написал: «Я поклялся, что мы покажем лучший финал, и это будет в 10-м фильме! Я говорю это из любви... но ты должен появиться, не игнорируй франшизу, твоя роль очень важна. Никто другой не может сыграть Хоббса».

Джонсон присоединился к франшизе в пятом фильме «Форсаж» в 2011 году, а в 2016 году актер сообщил о своей закулисной вражде с Дизелем через пост в соцсетях. Дизель посчитал недостойным выносить сор из избы, и после этого актеры несколько лет не общались.

Теперь ждем, что ответит второй (другой) супергерой.

Совсем недавно Вин Дизель провел дочь Пола Уокера, Медоу к алтарю, заменив погибшего отца, что вызвало восхищение у поклонников франшизы.

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Фото: Universal Studios