Правительство одобрило отмену техосмотра

Законопроект, предложенный «Единой Россией», не распространяется на такси и транспорт, используемый для перевозки пассажиров.

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Правительство дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки.

В документе говорится, что от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Тем не менее, техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, сообщает ТАСС, ознакомившись с документом.





Cогласно техрегламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта.

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В правительстве предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. После доработки законопроекта, с учетом указанного замечания, правительство готово его поддержать.

Законопроект о техосмотре был внесен 14 сентября, профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять его в первом чтении.

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