Правительство одобрило отмену техосмотра

Правительство дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму парламентариями от «Единой России» законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки.
В документе говорится, что от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
Тем не менее, техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, сообщает ТАСС, ознакомившись с документом.
Cогласно техрегламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта.
В правительстве предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. После доработки законопроекта, с учетом указанного замечания, правительство готово его поддержать.
Законопроект о техосмотре был внесен 14 сентября, профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять его в первом чтении.
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