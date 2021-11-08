Новый кроссовер Kia — первое фото — журнал За рулем

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Новый кроссовер Kia — первое фото

Вероятно, этот автомобиль станет новым флагманом, а позиционироваться будет как настоящий внедорожник.

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Южнокорейский производитель готов представить совершенно новую модель. Мировая премьера состоится 11 ноября, а пока компания опубликовала тизер автомобиля.

Это Kia EV9. На снимке почти ничего не видно, но понятно, что это большой и угловатый внедорожник. Название же модели говорит о том, что перед нами электромобиль.

EV9 может оказаться крупнее, чем Sorento, и сопоставимым по габаритам с Telluride. Следовательно, он будет иметь 7-местный салон и два багажника — спереди и сзади.

Новый кроссовер Kia — первое фото

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В феврале этого года в Kia рассказали, что электромобили в модельном ряду компании получат названия от EV1 до EV9. Все они будут создаваться на платформе E-GMP, разработанной совместно с Hyundai. Логика подсказывает, что EV9, который мы собираемся увидеть через три дня, будет флагманом.

11 ноября Kia расскажет не только о новинке, но и о своей стратегии, касающейся электромобилей. По сути же компания создает второй модельный ряд, который станет основным в тех странах, где в ближайшие годы автомобили с двигателями внутреннего сгорания попадут под запрет.

Фото: Kia, Zuma\TASS

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