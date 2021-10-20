Kia привезет в Россию новый кроссовер — журнал За рулем

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Kia привезет в Россию новый кроссовер

Автомобиль будет иметь мощность от 170 до 325 л.с. и появится в продаже уже в следующем году.

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Это новейший электрический кроссовер EV6, представленный в начале 2021 года. Благодаря платформе E-GMP колесная база кроссовера составляет 2900 мм, что сделало салон невероятно просторным, по сравнению с салонами машин с двигателями внутреннего сгорания.

Внутри установлено два 12-дюймовых дисплея — приборная панель и центральный информационный дисплей высокого разрешения (1920х720). На центральной консоли размещены кнопка запуска силовой установки, селектор режимов движения и сенсорные кнопки управления различными системами. Также предусмотрен проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.

Kia привезет в Россию новый кроссовер

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Объем багажника составляет 520 л, а если сложить сиденья второго ряда — 1300 л. Под капотом есть еще один багажный отсек, объемом от 20 до 52 л, в зависимости от того, полноприводная версия или нет.

Электромобиль может быть задне- или полноприводным. Также можно заказать стандартную батарею (58 кВт·ч) или батарею с увеличенным запасом энергии (77,4 кВт·ч).

Заднеприводный автомобиль со стандартной батареей оснащается 170-сильным электродвигателем, а суммарная мощность моторов полноприводной версии составляет 235 л.с. Машина с более емкой батареей и задним приводом будет иметь мощность 228 л.с., а с полным приводом — 325 л.с.

Kia привезет в Россию новый кроссовер

Запас хода самого скромного Kia EV6 составляет до 528 км, а полноприводной версии — 506 км. При этом полноприводный вариант может разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды.

При использовании «сверхбыстрой» (400 В) и «ультрабыстрой» (800 В) зарядок батареи электромобиля можно зарядить до 80% за 18 минут.

Kia привезет в Россию новый кроссовер

О ценах на новинку и о комплектациях мы узнаем позже, ближе к дате начала продаж.

Фото: Kia

Kia привезет в Россию новый кроссовер

Автомобиль будет иметь мощность от 170 до 325 л.с. и появится в продаже уже в следующем году.

Kia привезет в Россию новый кроссовер — фото 1286431Kia привезет в Россию новый кроссовер — фото 1286430Kia привезет в Россию новый кроссовер — фото 1286429Kia привезет в Россию новый кроссовер
Kia привезет в Россию новый кроссовер

Автомобиль будет иметь мощность от 170 до 325 л.с. и появится в продаже уже в следующем году.

Kia привезет в Россию новый кроссовер — фото 1286429Kia привезет в Россию новый кроссовер — фото 1286431Kia привезет в Россию новый кроссовер — фото 1286430Kia привезет в Россию новый кроссовер
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