Обновленный Kia Sorento: что поменялось?

Российские продажи кроссоверов Kia Sorento нового модельного года официально стартовали. Цены - от 2 499 900 до 3 629 900 рублей.

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Обновление шло по двум направлениям: уровень комфорта и оснащения (все комплектации) и технические улучшения в некоторых версиях.

То есть кроссовер обновился в том же ключе, что и седан K5 чуть ранее, и тут также применены новые телематические сервисы Kia Connect и новый логотип бренда.

Примечательно, что в сравнительно доступных комплектациях Classic, Comfort и Luxe у Соренто тоже появилась поддержка Android Auto и Apple CarPlay и сервисы Яндекса по подписке.

Абсолютно во всех комплектациях пакет теплых опций расширен электрообогревом ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя. У версий 4х4 с мотором 2,5 л появилась функция принудительной активации полного привода (AWD Lock). Комплекс безопасности Drive Wise (распознавание машин/пешеходов, удержание в полосе, контроль усталости, управление дальним светом) теперь доступен начиная с комплектации Prestige.

С этой же версии машины 2022 модельного года комплектуются и телематикой Kia Connect: информация о пробках, дорожных камерах, парковках, АЗС, СТО, погоде. Можно отправить геолокацию из смартфона в автомобиль, и система построит маршрут до нее. Ну и стандартное для телематики: запуск двигателя, управление климатом/подогревами, разблокировка дверей, уведомления о срабатывании сигнализации, геолокация и статистика автомобиля.

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В верхних версиях Premium и Premium+ появились тормозные диски увеличенного размера и черная обивка потолка, у «просто» Премиума теперь тоже есть проекция на лобовое, а Premium+ обзавелся металлическими накладками на педали и опциональным коричневым (помимо основного черного) салоном, в котором применяется кожа Nappa.

А более компактный Sportage готовится сменить поколение, и уже известно, какой будет самая дешевая версия.

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Фото: Kia