Обновленный Kia Sorento: что поменялось? — журнал За рулем

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Обновленный Kia Sorento: что поменялось?

Российские продажи кроссоверов Kia Sorento нового модельного года официально стартовали. Цены - от 2 499 900 до 3 629 900 рублей.

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Обновление шло по двум направлениям: уровень комфорта и оснащения (все комплектации) и технические улучшения в некоторых версиях.

То есть кроссовер обновился в том же ключе, что и седан K5 чуть ранее, и тут также применены новые телематические сервисы Kia Connect и новый логотип бренда.

Примечательно, что в сравнительно доступных комплектациях Classic, Comfort и Luxe у Соренто тоже появилась поддержка Android Auto и Apple CarPlay и сервисы Яндекса по подписке.

Обновленный Kia Sorento: что поменялось?

Абсолютно во всех комплектациях пакет теплых опций расширен электрообогревом ветрового стекла и форсунок стеклоомывателя. У версий 4х4 с мотором 2,5 л появилась функция принудительной активации полного привода (AWD Lock). Комплекс безопасности Drive Wise (распознавание машин/пешеходов, удержание в полосе, контроль усталости, управление дальним светом) теперь доступен начиная с комплектации Prestige.

Обновленный Kia Sorento: что поменялось?

С этой же версии машины 2022 модельного года комплектуются и телематикой Kia Connect: информация о пробках, дорожных камерах, парковках, АЗС, СТО, погоде. Можно отправить геолокацию из смартфона в автомобиль, и система построит маршрут до нее. Ну и стандартное для телематики: запуск двигателя, управление климатом/подогревами, разблокировка дверей, уведомления о срабатывании сигнализации, геолокация и статистика автомобиля.

Обновленный Kia Sorento: что поменялось?

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В верхних версиях Premium и Premium+ появились тормозные диски увеличенного размера и черная обивка потолка, у «просто» Премиума теперь тоже есть проекция на лобовое, а Premium+ обзавелся металлическими накладками на педали и опциональным коричневым (помимо основного черного) салоном, в котором применяется кожа Nappa.

  • А более компактный Sportage готовится сменить поколение, и уже известно, какой будет самая дешевая версия.
  • «За рулем» теперь можно читать в Instagram.

Фото: Kia

Обновленный Kia Sorento: что поменялось?

Российские продажи кроссоверов Kia Sorento нового модельного года официально стартовали. Цены — от 2 499 900 до 3 629 900 рублей.

Обновленный Kia Sorento: что поменялось? — фото 1285335Обновленный Kia Sorento: что поменялось? — фото 1285337Обновленный Kia Sorento: что поменялось? — фото 1285336Обновленный Kia Sorento: что поменялось?
Обновленный Kia Sorento: что поменялось?

Российские продажи кроссоверов Kia Sorento нового модельного года официально стартовали. Цены — от 2 499 900 до 3 629 900 рублей.

Обновленный Kia Sorento: что поменялось? — фото 1285337Обновленный Kia Sorento: что поменялось? — фото 1285335Обновленный Kia Sorento: что поменялось? — фото 1285336Обновленный Kia Sorento: что поменялось?
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Отзывы о Kia Sorento (2)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

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