Kia K5 2022 года уже в продаже - все изменения

Комплектации стали богаче, дисплеи - больше, отделка салона - интереснее. Добавилась телематика Kia Connect и новые цвета кузова.

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Российский офис Kia объявил старт продаж Kia К5 2022 модельного года. Цены начинаются от 1 774 900 рублей, а топ-версия стоит 2 529 900 рублей. У модели обновились комплектации, добавились новые цвета кузова и появился расширенный комплекс телематических сервисов Kia Connect с навигацией, он доступен начиная с комплектации Style. Также на модели применен новый логотип Kia.

На версии Classic с двигателем 2 MPI увеличен до 8 дюймов экран мультимедиа, система поддерживает Android Auto и Apple Carplay, по подписке Яндекса доступны карты, навигация и музыка. Также новое: воздуховоды и две USB-зарядки для второго ряда, 17-дюймовые легкосплавные диски. Другие функции, доступные на версии Classic: Bluetooth, камера заднего вида с динамической разметкой экрана, двухзонный климат, кожаная отделка руля и селектора КП, обогрев и лобового стекла.

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Комплектация Style (2,0 и 2,5 л) дополнена обогревом задних сидений и телематикой Kia Connect. У системы есть геолокационные сервисы: можно отправить точку назначения из смартфона в автомобиль, построить маршрут, привязать календарь в смартфоне к аккаунту Kia Connect. Доступны данные о трафике, пробках, погоде, парковках и камерах на маршруте, ближайшем сервисе или АЗС.

Через Kia Connect есть возможность дистанционно запустить двигатель и климат, включить подогревы и аварийку, открыть двери, отслеживать уровень топлива и неисправности.

Следующая комплектация Prestige (также с обоими моторами) обогатилась, пожалуй, наиболее существенно: дисплей 10.25", аудио Bose с 12 динамиками, память настроек у водительского сиденья, электрорегулировки и поясничный подпор у пассажирского, электронный child-lock у задних дверей.

Появились новые версии GT Line Red и GT Line+ Red: в рамках дизайн-пакета GT Line можно бесплатно выбрать красную комбинированную отделку салона. В палитре цветов кузова появился новый красный Runway Red, а на смену серебряному Silky Silver пришел стальной серый Steel Grey.

Ждем и выхода обновленного Kia Ceed — машина тоже должна стать интереснее.

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Фото: Kia