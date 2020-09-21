Новый Kia K5: прыжок с разворотом на 360 градусов

Компания опубликовала видео невероятного трюка своего нового седана, разворачивающегося в прыжке.

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Чаще полноразмерные седаны, такие как новый Kia K5, используются как корпоративный транспорт. Но корейский автопроизводитель хочет обратить внимание на другие стороны машины, чтобы она не воспринималась только как представительский седан.

Kia не зря сменил имя нового поколения Оптимы на K5. Наряду с изменением названия автомобиль получил больше спортивных ноток. При этом в компании не стали гнаться за мощностью двигателей, а сосредоточились на управлении.

Чтобы подчеркнуть новый характер седана, был разработан и выполнен эффектный трюк — прыжок с рампы на рампу с разворотом на 360 градусов. В каком-то смысле это демонстрация возможностей автомобиля, хотя вряд ли кто-то захочет повторять подобное на собственном К5.

«Партнерство с 72-й премией Emmy Awards, одним из самых популярных телевизионных событий года, выводит новый K5 на передний план, — говорит директор по маркетингу Kia Motors America Рассел Вейджер. — K5 не похож ни на один седан в своем сегменте, и совершённый трюк подчеркивает „It Factor“, который отличает K5 от всего остального».

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Фото, видео: Kia